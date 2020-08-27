TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09922
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06969
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3107
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.4272
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9939
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.3972
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3060
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05710
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.32909
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.79459
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15067
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.43295
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00618
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3850
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09910
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1493
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94502
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00613
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05291
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01745
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3583
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02429
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14010
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7553
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33361
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46132
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0510
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9655
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07362
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3618
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00582
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23452
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6684
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0956
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26641
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.0228
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3300
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1746
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24942
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.8565