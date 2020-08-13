TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10029
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06991
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3092
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.4211
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9932
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4094
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3468
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05706
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33207
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.79373
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14997
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41982
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00618
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3846
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09784
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1534
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94464
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00613
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05380
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01746
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3368
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02513
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14064
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7463
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.32746
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45944
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0524
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9719
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07370
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3377
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00582
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23579
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7018
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0948
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26732
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.0165
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3262
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1519
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24863
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.8024