  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:34:38 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10029
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06991
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3092
BHD BAHREYN DİNARI 19.4211
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9932
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4094
BRL BREZİLYA REALİ 1.3468
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05706
CZK ÇEK KORUNASI 0.33207
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.79373
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14997
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41982
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00618
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3846
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09784
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1534
HKD HONG KONG DOLARI 0.94464
IQD IRAK DİNARI 0.00613
ISK İZLANDA KRONU 0.05380
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01746
LYD LİBYA DİNARI 5.3368
HUF MACAR FORİNTİ 0.02513
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14064
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7463
MXN MEKSİKA PESOSU 0.32746
EGP MISIR LİRASI 0.45944
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0524
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9719
RSD SIRP DİNARI 0.07370
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3377
SYP SURİYE LİRASI 0.00582
THB TAYLAND BAHTI 0.23579
TND TUNUS DİNARI 2.7018
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0948
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26732
OMR UMMAN RİYALİ 19.0165
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3262
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1519
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24863
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8024

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
Yunanlar
Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınını nedeniyle Türk turistlerin gelmemesinden yakındı. Türk müşterilerinin iyi para bıraktığını belirte..
Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi
Dünya

Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi

Pakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cammu Keşmir için toplanması çağrısına 1 yıldır kulaklarını tıkayan Suudi Arabistan, Pakistan ile ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı