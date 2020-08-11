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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:08:06 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09951
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06905
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.2700
BHD BAHREYN DİNARI 19.2437
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9751
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.3667
BRL BREZİLYA REALİ 1.3234
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05641
CZK ÇEK KORUNASI 0.32675
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00049
MAD FAS DİRHEMİ 0.78412
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14837
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41441
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00613
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3522
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09723
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1427
HKD HONG KONG DOLARI 0.93608
IQD IRAK DİNARI 0.00608
ISK İZLANDA KRONU 0.05305
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01734
LYD LİBYA DİNARI 5.2993
HUF MACAR FORİNTİ 0.02476
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13874
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7304
MXN MEKSİKA PESOSU 0.32470
EGP MISIR LİRASI 0.45399
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0373
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9415
RSD SIRP DİNARI 0.07267
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.2916
SYP SURİYE LİRASI 0.00577
THB TAYLAND BAHTI 0.23354
TND TUNUS DİNARI 2.6396
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0758
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26301
OMR UMMAN RİYALİ 18.8453
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.2324
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1324
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24679
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.7925

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