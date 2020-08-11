TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09951
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06905
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.2700
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.2437
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9751
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.3667
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3234
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05641
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.32675
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00049
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.78412
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14837
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41441
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00613
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3522
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09723
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1427
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.93608
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00608
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05305
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01734
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.2993
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02476
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13874
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7304
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.32470
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45399
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0373
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9415
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07267
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.2916
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00577
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23354
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6396
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0758
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26301
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.8453
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.2324
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1324
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24679
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.7925