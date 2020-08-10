TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10049
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06934
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3003
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.3808
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9891
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.3863
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3432
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05679
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.32773
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.78813
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14871
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41128
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00615
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3809
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09750
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1484
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94271
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00612
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05347
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01742
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3598
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02487
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13936
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7414
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.32574
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45721
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0560
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9504
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07302
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3163
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00581
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23455
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6546
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0905
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26473
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.9793
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3049
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1414
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.24844
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.8122