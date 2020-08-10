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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:45:49 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10049
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06934
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3003
BHD BAHREYN DİNARI 19.3808
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9891
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.3863
BRL BREZİLYA REALİ 1.3432
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05679
CZK ÇEK KORUNASI 0.32773
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.78813
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14871
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41128
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00615
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3809
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09750
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1484
HKD HONG KONG DOLARI 0.94271
IQD IRAK DİNARI 0.00612
ISK İZLANDA KRONU 0.05347
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01742
LYD LİBYA DİNARI 5.3598
HUF MACAR FORİNTİ 0.02487
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13936
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7414
MXN MEKSİKA PESOSU 0.32574
EGP MISIR LİRASI 0.45721
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071
PEN PERU YENİ SOLU 2.0560
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9504
RSD SIRP DİNARI 0.07302
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3163
SYP SURİYE LİRASI 0.00581
THB TAYLAND BAHTI 0.23455
TND TUNUS DİNARI 2.6546
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0905
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26473
OMR UMMAN RİYALİ 18.9793
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3049
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1414
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24844
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8122

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