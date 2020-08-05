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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:46:47 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09644
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06700
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1162
BHD BAHREYN DİNARI 18.5631
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9039
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.1834
BRL BREZİLYA REALİ 1.3217
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05454
CZK ÇEK KORUNASI 0.31774
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.75422
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14264
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40704
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00590
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2782
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09348
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1099
HKD HONG KONG DOLARI 0.90235
IQD IRAK DİNARI 0.00586
ISK İZLANDA KRONU 0.05175
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01670
LYD LİBYA DİNARI 5.0980
HUF MACAR FORİNTİ 0.02406
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13455
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6681
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31078
EGP MISIR LİRASI 0.43736
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 1.9683
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.8881
RSD SIRP DİNARI 0.07052
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.1092
SYP SURİYE LİRASI 0.00556
THB TAYLAND BAHTI 0.22560
TND TUNUS DİNARI 2.5434
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0010
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25281
OMR UMMAN RİYALİ 18.1651
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.8638
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0510
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23826
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.6562

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