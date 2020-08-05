TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09644
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06700
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1162
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.5631
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9039
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.1834
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3217
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05454
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.31774
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.75422
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14264
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40704
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00590
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2782
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09348
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1099
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.90235
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00586
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05175
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01670
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.0980
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02406
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13455
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6681
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31078
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.43736
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9683
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.8881
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07052
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.1092
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00556
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22560
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.5434
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0010
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25281
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.1651
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.8638
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0510
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23826
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.6562