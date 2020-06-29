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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:34:12 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09760
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06206
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0308
BHD BAHREYN DİNARI 18.1366
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8644
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9271
BRL BREZİLYA REALİ 1.2486
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05312
CZK ÇEK KORUNASI 0.28734
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.70724
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13736
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39815
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00571
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2418
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09071
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0203
HKD HONG KONG DOLARI 0.88361
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04970
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01692
LYD LİBYA DİNARI 4.8947
HUF MACAR FORİNTİ 0.02167
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12522
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5982
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29788
EGP MISIR LİRASI 0.42316
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9406
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7288
RSD SIRP DİNARI 0.06570
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9186
SYP SURİYE LİRASI 0.01331
THB TAYLAND BAHTI 0.22177
TND TUNUS DİNARI 2.3930
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9595
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25625
OMR UMMAN RİYALİ 17.7889
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6592
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9943
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23234
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4062

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