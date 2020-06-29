TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09760
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06206
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0308
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1366
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8644
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9271
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2486
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05312
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28734
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70724
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13736
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39815
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00571
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2418
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09071
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0203
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88361
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04970
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01692
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8947
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02167
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12522
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5982
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29788
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42316
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9406
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7288
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06570
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9186
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01331
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22177
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3930
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9595
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25625
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7889
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6592
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9943
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23234
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4062