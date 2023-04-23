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Gündem TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlamak üzere demir aldı!
Gündem

TCG Anadolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlamak üzere demir aldı!

Yeniakit Publisher
2023-04-23 10:52:00 - 2023-04-23 11:06:01

Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. Dev gemi drone ile görüntülendi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu Sarayburnu Limanı'nda Pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, bugün limandan demir aldı.

İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.

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