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Ekonomi TCDD'den "Söğütlüçeşme İstasyon ve Yaşam Merkezi Projesi"ne ilişkin açıklama:
Ekonomi

TCDD'den "Söğütlüçeşme İstasyon ve Yaşam Merkezi Projesi"ne ilişkin açıklama:

"Proje ekolojik anlamda Kadıköy'e değer katacak bir eser hüviyetindedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:18:44 -
TCDD'den "Söğütlüçeşme İstasyon ve Yaşam Merkezi Projesi"ne ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - TCDD Genel Müdürlüğü, Söğütlüçeşme İstasyon ve Yaşam Merkezi Projesi'nin ekolojik anlamda Kadıköy'e değer katacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından projelendirilen ve ruhsat onay süreci devam eden projenin AVM olmadığının altı çizildi.

Söz konusu istasyonla Kadıköy'e yeşil alan, yürüyüş yolları, peyzaj ihtiva eden ve şehre değer katacak bir yaşam merkezi kazandırılacağı, bekleme ve dinlenme alanlarıyla da yolcular için güzel bir ortam oluşturulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projede tasarlanan ticari alanlar sadece yolcu ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış olup proje ruhu ile uyumlu yeşil alan içinde çözümlenmiştir. Proje ekolojik anlamda Kadıköy'e değer katacak bir eser hüviyetindedir. Söz konusu alan ve özellikle viyadüklerin altında kalan alanların tamamı yeniden düzenlenerek hayata kazandırılacak, vatandaşımız için ferah, güvenli alanlara dönüştürülecektir. Seyahatlerinde demir yolunu tercih eden vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunarken, Kadıköy ve İstanbul'a değer katan örnek bir yaşam merkezini de halkımıza armağan etmiş olacağız."

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