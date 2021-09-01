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Ekonomi T.C. Paris Büyükelçiliği personel alacak
Ekonomi

T.C. Paris Büyükelçiliği personel alacak

Dışişleri Bakanlığı, T.C. Paris Büyükelçiliğinde münhal bulunan Türk uyruklu Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 13:29:00 -
T.C. Paris Büyükelçiliği personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular en geç 24 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğin “16, Avenue de Lamballe 75016 Paris” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Yazılı eleme sınavı 9 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de T.C. Paris Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır. Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C Paris Başkonsolosluğu, 44, Rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Paris Büyükelçiliği, 16, Avenue de Lamballe 75016 Paris

Tel : +33 (0) 153 92 71 11 - 12

Faks : +33 (0) 145 20 41 91

E-posta : [email protected]

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

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