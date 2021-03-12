TC kimlik numarasına göre mazot gübre desteği nasıl ödenecek?
Bu ay mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman verilecek? Mazot ve gübre desteği TC kimlik numarasına göre yatırılacak. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2021? İşte TC kimlik numarasına göre mazot gübre desteği ödeme tarihleri!
Kimlik numarasına göre gerçekleştirilen mazot gübre desteği ödemeleri devam ediyor. TC numarasının son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00’dan sonra yapılacak.
Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık destek hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ilk ödemeleri 5 Mart tarihinde yapmaya başladı.
Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?
Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödeniyor. Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.