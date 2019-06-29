TBMM’ye ‘nafaka’ çağrısı: İslam'a uygun düzenleme yapın

Murathan Seyitoğlu Ankara

Binlerce erkeğin ve kadınların korkulu rüyası olan ömür boyu nafaka ödeme uygulamasına ilahiyatçılardan da tepki geliyor. İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, süresiz nafaka tartışmalarıyla ilgili yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“Boşanmadan sonra koca en fazla iddet süresince nafaka ile yükümlü”

Kocanın, karısına nafaka verme sebebi aralarındaki nikah bağı olduğunu belirten Prof. Dr: Orhan Çeker, “Bu bağ ortadan kalkınca nafakanın da ortadan kalkması gerekir. Nikah ortadan kalktığı yani boşanma kesinleştiği halde nafakanın hâlâ devam ediyor olmasının hiçbir kanunî gerekçesi yoktur. Boşanmadan sonra koca en fazla İddet süresince nafaka ile yükümlü olabilir.” şeklinde konuştu.

“Doğru bir düzenleme yapılmasını dilerim”

TBMM gündemine gelmesi beklenen nafaka yasa tasarının İslam’a uygun bir şekilde düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“İddet süresi İslâm hukukunda yaklaşık 3 aydır. Çeşitli durumlara göre bu süre birkaç ay daha uzayabilir. Roma hukukunda 300 (üç yüz) gün idi. Medenî kanun bu süreyi kabul etmiştir. Yeni tasarıda evlilik süresine, kocanın gelirine vs göre nafaka mükellefiyeti getirilmesi halinde tamamen mesnetsiz, hukukî dayanaktan uzak bir düzenleme olur. Böyle bir yanlışa kesinlikle gidilmemelidir. Yoksa ilerde yeni yeni problemler çıkar. Bu durumda da yeni düzenlemeler zorunlu olur. Çocuklar varsa ana yanında kalacakları için baba onların nafakasını ve bakım ücretlerini anaya verir. Doğru bir düzenleme yapılmasını dilerim.”