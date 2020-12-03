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Aktüel TBMM'nin açılışının 100. yılına özel uluslararası sempozyum
Aktüel

TBMM'nin açılışının 100. yılına özel uluslararası sempozyum

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:25:44 -
TBMM'nin açılışının 100. yılına özel uluslararası sempozyum

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde, Meclisin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Milli Egemenlik ve Temsil" konulu uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde, TBMM Tören Salonu'nda 4-6 Aralık'ta yapılacak "TBMM'nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil" başlıklı sempozyum, siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, sosyoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerden konunun önde gelen yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirecek.

Sempozyum, farklı disiplinlerin bakış açıları ve farklı ülke tecrübelerinden hareketle, egemenlik ve temsil konusunda yeni akademik yaklaşımların ortaya koyulduğu akademik bir platform oluşturacak ve konuyla ilgili yeni açılımları gündeme getirecek.

Meclis Başkanı Şentop'un açılış konuşmasını yapacağı sempozyum, yarın saat 15.00'te başlayacak.

TRT ve internet üzerinden canlı yayınlanacak sempozyum, 5-6 Aralık'ta online katılımla devam edecek. Sempozyumun oturumları da internetten canlı yayınlanacak.


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