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Gündem TBMM'nin açılış resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek Babacan katıldı
Gündem

TBMM'nin açılış resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek Babacan katıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 22:29:00 -
TBMM'nin açılış resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek Babacan katıldı

28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla geleneksel olarak verilen akşam resepsiyonuna muhalefet liderlerinden bir tek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

Meclis, 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona muhalefet liderlerinden bir tek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılım gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu resepsiyona katılmadı.

Sosyal medyada paylaştı

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizle birlikte yeni yasama yılını değerlendirdik, ardından meclisimizin açılış resepsiyonuna katıldık. 28. Dönemin 2. Yasama Yılı ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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