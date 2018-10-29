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TBMM'den ilk meclise '29 Ekim' yürüyüşü

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk meclis binasına 'kortej yürüyüşü' düzenlendi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:00
TBMM'den ilk meclise '29 Ekim' yürüyüşü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü, saat 13.30'da TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başladı. Yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kortejin önünde gaziler yer alırken lise öğrencileri de Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı. TSK Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde askerler, polisler ve özel harekat timleri yer aldı. Ellerinde Türk bayrakları ile töreni izleyenler vatandaşlar, askerleri alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortej yürüyüşü, ilk meclis önünde sona erdi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:00
  1. TBMM
  2. Ankara
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