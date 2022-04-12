TBMM'de sahur tartışması! 'O gençleri Kandil'de görmek isterken orada görünce...'
AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sahur ikramı TBMM Genel Kurulu'nda tartışıldı. HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in sözlerine tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Çocukların hakkını siz çok iyi biliyorsunuz, dağa kaçırdığınız çocukların." dedi.
Yeniakit.com.tr
Saat 15:00'da toplanan TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın sahur programı tartışıldı.
HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, AK Parti Ağrı Gençlik Kolları’nın sahur programına ilişkin fotoğrafı göstererek, "İmam manda yoğurduna Medine hurması ve kestane balı tarifleri verirse cemaat bundan uzakta durmaz." dedi.
'O gençleri Kandil'de istiyorsunuz'
AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Aydemir’e “Ne var orada? Gençler toplanmış sahur yapıyor" cevabını verdi.
AK Partili Durgut, şöyle devam etti:
Siz çocukların hakkını çok iyi biliyorsunuz. Dağa kaçırdığınız çocukların. O gençleri Kandil'de istiyorsunuz, onlar sahur sofrasında; çatlayın.