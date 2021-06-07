TBMM’de konkordato ve iflası düzenleyen kanun teklifi görüşülecek

Yeni Akit Ankara

Genel Kurul, 8 Haziran Salı günü toplanarak, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele almaya başlayacak. Teklifle, iflas idare memurlarının seçimi, nitelikleri, eğitimi ve denetimi düzenlenecek. İflas aşaması bakımından ticari ve ekonomik bütünlük gösteren ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak.

Konkordato süresi içinde rehinli mal satılabilecek

Belirli koşulların bulunması durumunda geçici veya kesin konkordato süresi içinde rehinli malın satılabilmesi imkanı getirilecek. Borçlunun izinle yapacağı işlemler arasına, "işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırların devri" hükmü de eklenecek. Konkordato sürecinin iflasla sonuçlanması durumunda iflas kararını veren mahkeme, tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin, komiserlerce yerine getirilmesine karar verebilecek. Bu durumda iflas dairesine ait görev ve yetkiler, komiserler tarafından kullanılabilecek.

Akdedilmiş borçlar konkordatoya dahil olmayacak

Konkordatoda geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş olan borçlar, adi konkordatoda, konkordato şartlarına tabi olmayacak ve temerrüdün oluşması durumunda bunlar icra takibine konu edilebilecek. İflas idare memurları listesi oluşturuluncaya kadar, listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın memur görevlendirilecek.

Motorlu taşıtlarda zorunlu mali sorumluluk sigortasına düzenleme

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemeye göre, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

Devre mülk ve devre tatil mağdurları da meclis gündeminde

TBMM’de bu hafta ayrıca, "Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu"nun raporları ele alınacak.