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Gündem TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kuruldu
Gündem

TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda 5 partinin önergeleri birleştirilerek "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 19:49:00 - 2021-03-09 20:13:39
TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

5 partinin önergeleri birleştirildi

Meclis Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek görüşüldü.

Komisyon kurulacak

Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Araştırma komisyonu 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta 3 ay görev yapacak.

Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra Genel Kurul'da görüşülecek.

 

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