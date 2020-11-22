TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - Meclis, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta 24 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanarak, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Geçen haftaki müzakerelerde teklifin 24 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmişti.

Teklife göre, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası tanımı eklenecek.

TEİAŞ, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapacak, ihlal durumu tespit edilen tüzel kişilere cezai şart ve diğer yaptırımları uygulayacak.

MTA tarafından ihale edilen alanların satışlarına ilişkin ihale bedelleri taksitlendirilerek ödenebilecek.

İdare payı hesaplamasında kullanılan su miktarının belirlenmesinde usulsüzlük veya kaçak kullanım tespiti halinde 500 bin lirayı geçmemek üzere ruhsat sahibine, bir önceki yılda kullandığı su miktarının karşılığının 2 katı oranında idari para cezası verilebilecek.

Genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesine konulan ödenekten karşılanmasına ilişkin uygulama 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, EPDK de dahil olmak üzere bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabileceği gibi bu kurum ve kuruluşlara kısmen veya tamamen yetki devretmek suretiyle yaptırabilecek.

Fiyat eşitleme mekanizması içerisinde tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri yer alacak ve fiyat eşitleme mekanizması, 31 Aralık 2025'e kadar uygulanacak.

- Bütçenin komisyon süreci tamamlanıyor

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2021 yılı bütçesi üzerindeki mesai bu hafta tamamlanacak. Komisyon aşaması tamamlanan bütçe, daha sonra TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin de görüşüleceği komisyonda Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri, Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de oylanacak.

Komisyonun bu haftaki gündemi şöyle:

"23 Kasım Pazartesi: Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu

24 Kasım Salı: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

26 Kasım Perşembe: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

27 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı."

KİT Komisyonu denetimlerine bu hafta da devam edecek. Komisyon, salı günü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, çarşamba günü TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin hesaplarını inceleyecek.

Dışişleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair 4 kanun teklifi ele alınacak.

Komisyonda ayrıca Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Azınlık Vakıfları" konulu sunum yapacak.