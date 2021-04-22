TBMM memur alımı ne zaman?

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yapılacak alımlarda başvuru süreci merak ediliyor. Kurum arşivlerinde yer alan Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere (10) adet memur alımı yapılacak.

TBMM memur alımı sınavları nasıl olacak?

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak.

Daha sonra kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava çağrılacak.

TBMM memur alımında aranan şartları nelerdir?

Sınava başvuru yapacak adaylar için aranan şartlar şu şekilde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları gerekir.

Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları gerekir.

TBMM memur alımı başvuruları ne zaman?

TBMM memur alımı başvuruları, 19.04.2021 – 03.05.2021 tarihleri arasında internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecek.