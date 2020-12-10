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Aktüel TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor
Aktüel

TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:21:18 -
TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2021 bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Bugün bütçe görüşmelerinin üçüncü turunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk konuşmalar, HDP grubu adına yapılıyor.

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