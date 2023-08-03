  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu nasıl zafer! Yunan yağmaladı, parası bizden çıktı

KAAN'dan müthiş haber: Azerbaycan'dan sonra bir ülke ile daha ortaklık kuruluyor

Megakenti hizmetsizliğe mahkûm eden İmamoğlu şimdi de susuzluğa sürüklüyor! İstanbul’un başına gelmiş en büyük felaket

PKK saflarında yer alan Alman terörist EX

Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

Şu Lozancıların yatacak yeri yok! Laikliğe geçmemizi Batılı devletler istememiş!

Evli kadına mesaj atan dolmuşçuyu o öldürmüş! Eşime mesaj attığını görünce beynimden vurulmuşa döndüm

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Renault 2023 Toros modelini tanıttı! Türkiye’nin açık ara en ucuz elektriklisi olacak

Kafayı sıyıran bakan İsrail polisine seslendi! Bakan sokaklarda kan dökün çağrısı yaptı
Gündem TBMM Genel Kurulu toplanıyor!
Gündem

TBMM Genel Kurulu toplanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-03 19:03:00 -
TBMM Genel Kurulu toplanıyor!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23