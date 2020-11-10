TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.



Akar, Genel Kurulun açılışında, milletvekillerini Atatürk'ün anısına 2 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Başkanvekili Akar, saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı olduğunu hatırlatarak, O'nu minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Sadece dönemin şartları değil, yüz yıllar sonraki zamana da çığır açan Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün, onun kurduğu TBMM'de anarken, kendisine ve Meclis çatısı altında görev yapmış tüm milletvekillerine milli egemenliği ve cumhuriyeti kurdukları için şükranlarını sunduğunu dile getiren Akar, Atatürk'ün bir önder olarak sadece yaşadığı zamana değil, ölümünden çok uzun zaman geçtikten sonra da eserleriyle ve düşünceleriyle geleceğe ışık tuttuğunu kaydetti.

Türk milletinin Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeye devam ettiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Atatürk'ü ölümsüzleştiren unsur, 7 düvele karşı verdiği bağımsızlık mücadelesiyle ulusuna katı bir ideolojiyi dayatmak yerine özgürlüğün, bilimin, değişimin ve yenileşmenin yolunu açması, ezilen ulusların, bağımsızlık savaşlarında örnek aldığı bir lider olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasal bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde benimsediği tek ilke burada yazılı olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleridir. Bu yüzdendir ki, insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük asker ve devlet adamlarından, cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş destanının en büyük kahramanı olan, sadece tarih sayfalarında değil, yüce Türk Milleti'nin kalbinde yer edinmiştir."

Akar, 10 Kasım'ı bir matem ve yas günü olarak kabul etmek yerine Atatürk'ün fikirlerine yönelmek için verilmiş bir fırsat olarak görmek gerektiğini söyledi.

Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını belirterek, "Ruhu şad olsun." dedi.

Akar, daha sonra gündeme geçmeden önce AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a İzmir'de yaşanan deprem, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican'a Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı dolayısıyla gündem dışı söz verdi.