TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "İşgal altındaki toprakların önemli bir kısmının kurtarılması memnuniyet verici olmuştur. Bu süreçte Türkiye her daim olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan halkının haklı davasında yanında olmaya devam edecektir" - MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül: - "Biz kardeş Azerbaycan'ı bu muvaffakiyeti sebebiyle kutluyoruz. Karşılaşacakları her türlü zorlukta her zaman yanlarında olacağız. Varolsun Türkiye, varolsun can Azerbaycan"