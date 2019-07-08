TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK Parti'den yeni ekonomik düzenleme teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışına çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

Mehmet Muş 'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz.

Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.

Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı benzeri bir sistem. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar yapılandırılacaktır.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan uygulama hukukidir. Bunda herhangi bir tartışma söz konusu değildir" dedi.