0553 313 94 23

TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK Parti'den yeni ekonomik düzenleme teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomiyle ilgili çeşitli düzenlemeleri de içeren yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK Parti'den yeni ekonomik düzenleme teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin "yedek akçe"sinde düzenleme yapılması, yurt dışına çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

Mehmet Muş'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Varlık barışını 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz.

Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz.

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz.

Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı benzeri bir sistem. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar yapılandırılacaktır.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Kamuoyunda Merkez Bankası Başkanının görev değişimiyle ilgili 'hukuksuz', 'kanunsuz' olduğuyla alakalı pek çok açıklama yapıldı. Bunlar doğru değildir. Kullanılan tasarruf Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan uygulama hukukidir. Bunda herhangi bir tartışma söz konusu değildir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
  1. İstanbul
  2. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
  3. AK Parti
  4. yeni ekonomik düzenleme
  5. kanun teklifi
  6. TBMM
  7. TBMM Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den ekonomide düzenlemeler içeren "torba" teklif
    1. AK Parti'den ekonomide düzenlemeler..
    2. İşte sıcak günlere damga vuran..
    3. Yeditepe Üniversitesi’nde mezuniyet..
    4. Türkiye bu olayı konuşuyor: Neymar..
    5. Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
    6. Firma vazgeçti, engellilerin umudu..
    7. AK Parti'den açıklama geldi! 4 ay..
    8. Zerde | Osmanlı saraylarından yadigar,..
    9. Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan..
    10. Siirt’te beton mikseri devrildi: 1..
    11. Kremlin Sözcüsü Peskov: “S-400’ler..
    12. “Helal Turizm” sektörünün gelişmesi..
    13. Başkan Büyükgöz Ürdün’de Gebze’yi..
    14. Aksa Doğalgaz 3 milyon aboneye ulaştı
    15. Sivas’ta Canlı Hayvan ve Ot Borsası..
    16. Gümüşhane'de minibüs şarampole..
    17. Konyaspor, Konya’daki hazırlıklarını..
    18. Trafikte kendisine yol vermeyen gence..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’te
    20. Gercüş’te biçerdöverler tarlaya girdi
    21. AVM ciro endeksi, mayıs ayında yüzde..
    22. Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Ehl-i Beyt’i..
    23. AVM ciro endeksi mayısta yüzde 23,1..
    24. Gizem Özer Türkiye şampiyonu oldu
    25. Dünya genelinde 2017'de 464 bin kişi..
    26. Kız çocuğu asker eğlencesinde..
    27. Ödemiş’te sokak basketbolu heyecanı
    28. Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper..
    29. Hakkari Belediyesi haziran ayı..
    30. Havuzda akıma kapılan çocukları..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”