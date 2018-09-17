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TBMM Başkanı Yıldırım'dan seferberlik çağrısı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Öğrencilerimiz başta olmak üzere, buradan bütün ülkeye, Türkiye'nin her köşesindeki okullara bir çağrı yapıyorum. Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım. Sınıflarımızı, koridorlarımızı, bahçelerimizi, okullarımızın etrafını pırıl pırıl yapalım" açıklamasında bulundu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:31
TBMM Başkanı Yıldırım'dan seferberlik çağrısı

TBMM Başkanı Yıldırım, "Ahlakın üzerine inşa edilmemiş bir eğitim  sisteminin geçerli olacağına inanmıyoruz. Her şeyi öğrenebilirsiniz ama  değerlerinize yabancılaşırsanız, kimliğinizi, benliğinizi muhafaza edemezseniz,  öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz" diye konuştu.

Yıldırım, "Eğitim, bizim milli davamızdır. En  güçlü savunma yetişmiş insan gücüdür, anlayışını benimsiyoruz. Herkes emin olsun, eğer birbirimizi daha çok  seversek, daha çok birlik olursak, kardeş olursak, birlikte Türkiye olursak, bize  hiç kimse zarar veremez" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım şöyle devam etti:

Çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilgi  toplumunun ihtiyaçlarına göre yetiştirmeliyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz,  yarınların ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı hale gelmelidir. Ancak bunu  yaparken kendi ruh kökümüzden asla kopamayız.

Maneviyatı tam, milli hisleri güçlü  nesiller geleceğin en başarılı nesilleri olacaktır. İçine kapanık değil,  evlatlarımız dışa dönük olmalıdır. İnanç ve kültür değerlerimizle çatışmadan,  aklın ve bilginin ışığında gelecek hedeflere yürümelidir.

Bizler onların,  yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ortamı hazırlamakla mükellefiz. Bunu  yaptığmız takdirde ne istiklal ne istikbal ne istikrar kaygımız olmaz.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:31
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