TBMM Başkanı Yıldırım'dan seferberlik çağrısı

TBMM Başkanı Yıldırım, "Ahlakın üzerine inşa edilmemiş bir eğitim sisteminin geçerli olacağına inanmıyoruz. Her şeyi öğrenebilirsiniz ama değerlerinize yabancılaşırsanız, kimliğinizi, benliğinizi muhafaza edemezseniz, öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz" diye konuştu.



Yıldırım, "Eğitim, bizim milli davamızdır. En güçlü savunma yetişmiş insan gücüdür, anlayışını benimsiyoruz. Herkes emin olsun, eğer birbirimizi daha çok seversek, daha çok birlik olursak, kardeş olursak, birlikte Türkiye olursak, bize hiç kimse zarar veremez" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım şöyle devam etti:



Çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına göre yetiştirmeliyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yarınların ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı hale gelmelidir. Ancak bunu yaparken kendi ruh kökümüzden asla kopamayız.



Maneviyatı tam, milli hisleri güçlü nesiller geleceğin en başarılı nesilleri olacaktır. İçine kapanık değil, evlatlarımız dışa dönük olmalıdır. İnanç ve kültür değerlerimizle çatışmadan, aklın ve bilginin ışığında gelecek hedeflere yürümelidir.



Bizler onların, yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ortamı hazırlamakla mükellefiz. Bunu yaptığmız takdirde ne istiklal ne istikbal ne istikrar kaygımız olmaz.