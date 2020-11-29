TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu için baş sağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Koçkuzu'nun büyük hadis alimlerinden olduğunu vurgulayan Şentop, "Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.