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Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e destek mesajı:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e destek mesajı:

"Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik, maçın 4. hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 01:01:44 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e destek mesajı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından #Notoracism Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik, maçın 4. hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.


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