TBMM Başkanı Şentop'tan Katar Şura Meclisi seçimlerine ilişkin açıklama:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gelecek yıl ekim ayında yapılması öngörülen Katar Şura Meclisi seçimlerinin Katar halkı için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bu kararın, Katar halkının siyasete katılımını destekleyecek çok önemli bir gelişme olduğu kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Şura Konseyinin 49'uncu açılış törenindeki konuşmasında, Şura Meclisi seçimleri için gerekli hazırlıkların yapıldığı, seçimlerin Ekim 2021'de düzenleneceği açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, 29 Nisan 2003'teki referandumda Katarlıların yüzde 98,4 gibi yüksek bir teveccühle kabul ettiği anayasa değişikliklerinin gereği olarak bir adımın daha hayata geçirilmesi anlamına gelen bu kararın, Katar halkının siyasete katılımını destekleyecek çok önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Katar'ın, Türkiye'nin ikili ve bölgesel iş birliği bağlamında büyük önem atfettiği değerli bir ortak olduğuna işaret eden Şentop, "Ülkelerimiz küresel ve bölgesel meselelerle ilgili birçok alanda eş güdüm içinde ve ortak hareket etme tavrını sürdürürken parlamenter diplomasi, ticaret, savunma ve askeri iş birliği alanlarında da temaslarını giderek derinleştirmekte ve yoğunlaştırmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki yakın dostluk hukuku ve samimi ilişkilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin de istikametini belirlediğini vurgulayan Mustafa Şentop, "Türkiye ile Katar iş birliğinin, halklarımızın ve bölgemizin refah ve güvenliğine katkı sağlamak için olmazsa olmaz bir unsur olduğu düşüncesiyle küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında birlikte hareket etmeye devam edeceğimizden ve mevcut kardeşlik ilişkilerimiz ile karşılıklı anlayışı güçlendireceğimizden emin olduğumuzu da bir kez daha belirterek, 2021 Ekim ayında yapılması öngörülen seçimlerin Katar halkı için hayırlara vesile olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

