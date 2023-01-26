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Gündem TBMM Başkanı Şentop’tan İsrail’e kınama! “İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor!”
Gündem

TBMM Başkanı Şentop’tan İsrail’e kınama! “İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor!”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını kınadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 17:48:00 -
TBMM Başkanı Şentop’tan İsrail’e kınama! "İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor!"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TBMM Başkanı Şentop, “İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla dokuz masumu katlederek, uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail’in alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyorum. Tüm dünya bu işlenen insanlık suçu karşısında sessiz kalsa da Türkiye, Filistinli kardeşlerinin hürriyet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracaktır” ifadelerini kullandı.

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