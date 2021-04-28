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Siyaset TBMM Başkanı Şentop'tan 'Ermenistan' çıkışı: Bölgesel bir tehdittir!
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Ermenistan' çıkışı: Bölgesel bir tehdittir!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, olduğu kanaatindedir" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:59:00 -
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Ermenistan' çıkışı: Bölgesel bir tehdittir!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, risk oluşturan, sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir." açıklamasında bulundu.

Şentop'un açıklamalarında ön çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye olarak, herkesin güvenliği için çalışmak, bütün insanlığı barış ve istikrar içinde yaşatmak için mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Bölgemizdeki ve dünyadaki ihtilafların çözümlenmesi için inisiyatif almaktan da kaçınmamaktayız.

"Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşların kapasite geliştirme çabalarına katkıda bulunmanın yanında, talep eden ülkelerle de ikili düzeyde kapasite geliştirme programları gerçekleştirmekte, savunma ve güvenlik iş birliği anlaşmaları imzalamaktadır. Bilmenizi isterim ki Türkiye, bu alanda, her türlü iş birliğine açıktır.

Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında işgalci olduğu, uluslararası hukuka, uluslararası hukukun tesis ettiği kurumlara göre tespit edilmiş bir gerçektir.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış için tehdit oluşturan bir unsur karşısında tavrıyla ilgili durumdur."

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