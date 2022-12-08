TBMM Başkanı Şentop: Referanduma sunulma mecburiyeti olabilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi çalışmasıyla ilgili, 'Bundan sonra Anayasa Komisyonunda, arkasından da belli bir takvim dahilinde Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. İki defa görüşülmesi lazım. Eğer 360'ın üzerinde, 400'ün altında oy alırsa o zaman referanduma sunulma mecburiyeti var. 400'ün üzerinde oy alırsa referanduma sunulma mecburiyeti yok.' dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta resmi temaslarda bulunan Şentop, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Şentop, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğiyle ilgili teklifin imzaya açıldığını anımsatarak, başörtüsü konusuyla ilgili toplumun büyük kesiminin mağduriyet yaşadığını ve onlarca yıl büyük travmalar yaşayan insanların bulunduğunu vurguladı.

"Biz toplumsal uzlaşmayla bunun çözüldüğü kanaatindeydik fakat bir kanun teklifi verildi" diyen Şentop, "Kanunla bu sorunun kalıcı bir şekilde çözülebilmesi mümkün değil. Daha önce denenmiş ama çözülememiş. Bir hakkı kanuna bağladığınızda o zaman bunun kanunla yasaklanmasını da mümkün hale getirirsiniz. Kanunla serbest bırakıyorsanız, bir başkası da kanunla bunu yasak hale getirebilir. Kanunla bunu serbest hale getirmek, kanunla yasaklanmasının yolunu açmak demektir." dedi.

Temel haklar ve özgürlüklerin ancak anayasayla verilebileceğini belirten Şentop, "Kanunla sınırlanabilir ama kanunla temel hak verilmez, anayasa ile verilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya attığı şey, derin ve uzun tarihi tecrübenin sonucu ortaya çıkmış bir şeydir. Eğer bu konuda hukuki bir düzenleme yapılacaksa kanunla olmaz, anayasa ile olur." dedi.

Şentop, "Dolayısıyla bir anayasa değişikliği çalışması için hazırlık yapıldı. Bu, normal olarak kanun teklifi şeklinde Meclise verildiğinde, imza sayısı var; en az 200 milletvekilinin imzası gerekiyor, kanunlar gibi tek imza ile verilmiyor. Bundan sonra Anayasa Komisyonunda, arkasından da belli bir takvim dahilinde Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. İki defa görüşülmesi lazım. Eğer 360'ın üzerinde, 400'ün altında oy alırsa o zaman referanduma sunulma mecburiyeti var. 400'ün üzerinde oy alırsa referanduma sunulma mecburiyeti yok. Bu konuda gerçekten kalıcı bir çözüm isteniyorsa, yapılması gereken anayasa değişiklidir. Bu konu teminat altına alınır, bir daha da değiştirilemeyecek hale getirilmiş olur." dedi.

"Böyle bir saçmalık olabilir mi?"

Şentop, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğiyle teklifi çalışmasıyla ilgili dün Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılmasının bazı milletvekillerince eleştirildiğini söyledi.

"Meclis Başkanının tarafsız olması gerektiği" şeklinde kendisine eleştiri yapıldığını kaydeden Şentop, anayasada "Meclis Başkanının tarafsızlığı" diye bir ifade olmadığını ancak Anayasanın 94'üncü maddesinde, "TBMM Başkanı ve Başkanvekillerinin üyesi oldukları siyasi partinin ve parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki toplantılara katılamazlar" şeklinde bir ifade bulunduğunu belirtti.

"Bir arkadaşımız konuşuyor, kendi kafasından uydurduğu bir tarafsızlık tarifi uyduruyor. Benim de o tarife uymamı istiyor." ifadelerini kullanan Şentop, "Böyle bir saçmalık olabilir mi? O bıraksın, gelsin benim tarifime uysun veya anayasadaki tarife baksın. Sayın Cumhurbaşkanı ile defalarca görüşmelerim var. Bir Meclis Başkanı ile bir Cumhurbaşkanının neyi görüşüp, neyi görüşebileceğine Meclisteki bir milletvekili arkadaşımızın karar vermesi mümkün değil. Saçma." diye konuştu.

Şentop, "Anayasada çok açık. Bu sınırlama sadece Meclis Başkanı için değil Meclis Başkanvekilleri için de geçerli. Benim vekilim olan arkadaşımızın grup toplantısı dahil en son yapılan kendi parti toplantılarına katıldığını televizyondan görüyoruz." dedi.