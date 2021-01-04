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Aktüel TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir y
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir y

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:17:30 -
TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir y
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