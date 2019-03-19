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TBMM Başkanı Şentop, Edirne’de okul ve hastane açılışına katıldı

Edirne’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’de okul ve hastane açılışına katıldı.

19 Mart 2019 Salı 18:15
TBMM Başkanı Şentop, Edirne’de okul ve hastane açılışına katıldı

Edirne’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’de okul ve hastane açılışına katıldı.


TBMM Başkanı Şentop, Keşan Devlet Hastanesi ve İpsala’da bulunan Atatürk Ortaokulu’nun açılışlarını yaptı. İlk olarak İpsala ilçesine gelen TBMM Başkanı Şentop, ilk olarak İpsala Belediyesini ziyaret etti. İpsala Belediyesi önünde; Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.



Milli eğitim önem verdiğimiz alanlardan birisi”


İpsala Belediyesi ziyaretinin ardından Atatürk Ortaokulunun açılış programı gerçekleştirildi. Okulun açılış programında konuşan Şentop, “Milli eğitim önem verdiğimiz alanlardan birisi. 2002’den bu yana okullaşma ve öğretmen sayısı bakımından baktığımızda; orta öğretimde 20 milyon civarında öğrencimiz var. Öğretmen sayımız da 1 milyon 20 bin civarında. 20 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor.Sağlıkla beraber en önem verdiğimiz alan eğitim. 2003 yılından bu yana öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak önlerine koyuyoruz.Öğrencilerimiz zeki. Bizim milletimizin çocukları diğer ülkelerin çocuklarıyla mukayese ettiğimiz çok daha potansiyelli. Çok daha büyük başarılar alacağız. Öğrencilerimize, gençlerimize, geleceğimize güvenle bakıyoruz. Yakın zamanda 15 Temmuz’da görmüş olduğumuz hadisede bizi şunu gösterdi; aslında o FETÖ’cü olan, yargılanan, meclisi bombalayan, millete ihanet içerisinde bulunan örgütün mensubu olan kişiler arasında gerçekten bilgi bakımında iyi yetişmiş kişiler de vardır. Ama vatana ihanetten, millete ihanetten bu bilgiler onları alıkoymadı. Dolayısıyla tek başına bilgi sahibi olmak, bu yönü itibarıyla gençlerimizi yetiştirmek yeterli değil. Bir şey daha buna ilave etmemiz lazım. O da millet ve vatan sevgisini onlara aşılamamız lazım” dedi.


Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve Atatürk Ortaokulu ziyaret edildi. Ziyaret esnasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Vali Ekrem Canalp, öğrenci sırasına oturarak öğrencilerle sohbet etti. Şentop ve beraberindekiler annesi vefat eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a taziye ziyaretinde bulunmasının ardından Keşan’a hareket etti.



“Son 17-18 yılda sağlıkta Türkiye’nin çehresi değişti”


Burada Keşan Devlet Hastanesinin resmi açılışına katılan Şentop, sağlık yatırımlarına dikkat çekti. Şentop, “Bu tesis 195 yataklı ve sadece Keşan’a değil bölgeye hizmet edecek. Sağlık alanında önemli mesafeler alındı. Son 17-18 yılda sağlıkta Türkiye’nin çehresi değişti, zihniyet ve anlayış değişti. 20 sene öncesine kadar sağlık hizmetleri en sıkıntılı alanlardan biriydi. İnsanlarımız hastalanmamak için dua ederdi. Hastalanmak bir kabustu. Hastanelerdeki fiziki imkanlar yetersizdi, hijyen sıkıntısı vardı. Ekipman bakımından hastanelerin eksiklikleri vardı. Doktora ulaşmak, muayene olmak problemdi. Bugün sağlık açısından hamdolsun hayal edilemeyecek bir noktadayız” dedi.


Şentop’un konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.



“Projeler geliştirilmeli”


Mustafa Şentop daha sonra Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Hamzadere Bölgesi İstişare toplantısına katıldı. Şentop, “Projeler geliştirilmeli. Zaman zaman belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Bugüne kadar olabilecek talepleri karşılamaya gayret ettim. Ama kredi borcu ödemek için başka bankadan kredi istenmesi hoş bir talep değil.Neye destek verilir; şehirle ilgili güzel bir proje üretirseniz, o projeye destek istenir, siyaset gözetmeden hep beraber yapalım” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ve İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı hediye edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:15
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