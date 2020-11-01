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Aktüel TBMM Başkanı Şentop, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:02:57 -
TBMM Başkanı Şentop, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Şentop, Twitter hesabından, Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımda Şentop, "İstanbul Hukuk Fakültesinden Hocamız; 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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