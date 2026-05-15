Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündemi sarsacak gelişme: Barış Alper'i arkadan bıçaklayanlar: Taraftarın önüne kim attı?

Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz kendisine yönelik sezon başında yapılan 'itibar suikastının' perde arkasının yönetim tarafından açıklanmasını istiyor... yoksa kendisi açıklayacak gibi duruyor. Adeta yönetime süre verdi. Neom SC teklifi sonrası sosyal medyada başlatılan kirli operasyonun düğmesine kulüp içinden birilerin bastığına dair iddialara neden olacak açıklamalar ve 'Aile içindekiler' sözleri Barış Alper'in sezon başında yaşananları hala unutamadığına işaret. İşte camiada konuşulan bu iddiaların detayları:

Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, sezon başında Neom SC’ye transferi gündeme geldiğinde hakkında köpürtülen sosyal medya "operasyon"un kapağını kaldırmak için doğru zamanı bekliyor. Yıldız oyuncunun üstü kapalı yaptığı açıklamalar kulüp içindeki bazı isimlerle yaşadığı gerilimi ve teknik direktör Okan Buruk’a olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Yaşananlar hakkında ilk kez konuşan Barış Alper, şu ifadeleri kullandı: - Sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma... Zamanı geldiğinde tabii ki konuşulur. Şunu öğrendim; aile içerisinde bir sorun varsa, aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur. Barış'ın bu sözlerle Başkan Özbek'e "ya sen açıkla ya ben" diyerek mesaj gönderdiği de iddia edildi.

Bu sözler, oyuncunun özellikle kulüp içindeki bilgilerin dışarı sızdırılmasından duyduğu büyük rahatsızlığı tescilledi. İddialara göre Barış Alper, bu spekülasyonların yeni dönemde yönetimde olmayacak eski bir yönetici üzerinden yayıldığına inanıyor.

İddialara göre o isim geçen sezon devre arasında West Ham’a transferini engelledi. Barış Alper'e "sezon sonu göndereceğim" sözüyle takımda tuttu. Neom SC'den teklif gelince kabul etmedi.

Sezon başından Barış Alper’in antrenmanı kenardan bacak bacak üstüne atarak izlediği dedikodusu, sosyal medyada "takımdan koptu, hocayı takmıyor" şeklinde servis edildi. Galatasaray taraftarları kendisine düşman edildi. Hatta Rizeli (Rizelilerin, Trabzonspor rekabeti yüzünden Fenerbahçeli oldukları iddia edilir) olduğu için "çok sevdiğin Fenerbahçe'ye git" bile denildi.

Fotospor'a göre; Ancak madalyonun diğer yüzü farklı. Barış Alper’in "itibar suikastı" olarak gördüğü ise konunun belirli odaklarca kullanılması. Etrafında "kardeşim" diye dolanların kendisini arkadan bıçaklaması.

- Teklifler sonrası kriz çıkardığı söylendi. O dönemde sakatlıkları göz ardı edildi. - Diğer yerli oyunculara yapılan zamlar sonrası "mutsuz" olduğu ve sözleşme krizi çıkardığı yazıldı.

- Takımdan izole olduğu ve sadece transferine odaklandığı iddiasıyla hedef tahtasına oturtuldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23