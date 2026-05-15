Havada asılı kalan nem: Evde çamaşır kurutmak bu hastalığı tetikliyor: En fazla etkilediği organ...

Dışarıda kurumayan çamaşırları odalara sermek, evdeki nem dengesini bozarak ciddi solunum yolu hastalıklarına ve küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pek çok kişi çamaşırlarını kurutmak için oda içindeki kurutmalıkları veya kalorifer peteklerini tercih ediyor. Pratik bir çözüm gibi görünse de, ıslak çamaşırların kapalı ortamda kurutulması evin nem oranını 0'a kadar artırabiliyor. Bu durum, sadece konforunuzu bozmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığınız üzerinde ciddi riskler oluşturuyor.