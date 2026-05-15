Havada asılı kalan nem: Evde çamaşır kurutmak bu hastalığı tetikliyor: En fazla etkilediği organ...
Havada asılı kalan nem: Evde çamaşır kurutmak bu hastalığı tetikliyor: En fazla etkilediği organ...

Evde çamaşır kurutmak bu hastalığı tetikliyor...

Dışarıda kurumayan çamaşırları odalara sermek, evdeki nem dengesini bozarak ciddi solunum yolu hastalıklarına ve küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pek çok kişi çamaşırlarını kurutmak için oda içindeki kurutmalıkları veya kalorifer peteklerini tercih ediyor. Pratik bir çözüm gibi görünse de, ıslak çamaşırların kapalı ortamda kurutulması evin nem oranını 0'a kadar artırabiliyor. Bu durum, sadece konforunuzu bozmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığınız üzerinde ciddi riskler oluşturuyor.

Kapalı ortamda buharlaşan su, havada asılı kalan nem miktarını artırır. Bu nemli ortam, gözle görülmeyen küf mantarlarının ve ev tozu akarlarının hızla üremesi için ideal bir zemin hazırlar.

Uzmanlar, özellikle "Aspergillus fumigatus" adı verilen mantar sporlarının, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya astım hastalarında ciddi akciğer enfeksiyonlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Öksürük, nefes darlığı ve kronik yorgunluk gibi belirtiler, evdeki bu gizli nemin habercisi olabilir. Yüksek nem sadece sağlığı değil, ev ekonomisini de olumsuz etkiler. Duvarlarda oluşan siyah küf lekeleri, kabaran boyalar ve mobilyaların arkasında biriken rutubet, evin yapısal bütünlüğüne zarar verir. Ayrıca, yavaş kuruyan çamaşırlarda hapsolan nem, giysilerde "rutubet kokusu" dediğimiz inatçı ve rahatsız edici bir kokunun oluşmasına neden olur.

Eğer kurutma makineniz yoksa ve çamaşırları içeride kurutmak zorundaysanız, şu önlemleri almalısınız: Çamaşırları insanların en az vakit geçirdiği, tercihen kapısı kapalı bir odada kurutun. Kurutma işlemi sırasında odayı sık sık havalandırın. Çamaşırları kalorifer peteklerinin üzerine doğrudan sermekten kaçının; bu, nemin hızla havaya karışmasına neden olur.

