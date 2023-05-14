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Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sandığından Erdoğan çıktı
Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sandığından Erdoğan çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 20:31:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un sandığından Erdoğan çıktı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'nda oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 194 oy çıkarken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 147 oy çıktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Şadıman - Polat Çebi İlkokulu’nda 3295 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

351 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 194 oy çıktı.

Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 147 oy çıkarken Sinan Oğan'a 9 oy çıktı. Muharrem İnce'ye atılan oy ve geçersiz oy bulunmazken, 1 boş oy çıktı.

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