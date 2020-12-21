TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye güçlü bir devlettir ve dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçti