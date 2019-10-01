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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'ın BM konuşmasını hatırlattı

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış töreninde konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta BM'de yaptığı tarihi konuşmaya dikkat çekti.

01 Ekim 2019 Salı 15:45
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'ın BM konuşmasını hatırlattı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni yasama yılı açılış töreninde konuştu. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması ile ilgili "Türkiye millet ve devletiyle dünyanın en gür sesiyle yeryüzündeki adaletsizlikleri teşhir etmektedir. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması Türkiye’nin dünya siyaset sahnesinde nerede durduğunu açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşması yaptı.

İşte Şentop'un konuşmasından satır başları:

Bu yasama yılı içerisinde 23 Nisan 2020’de TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılını kutlayacağız. Elbette böylesi anlamlı bir yıldönümünde bu çatı altında olmanın ayrı bir anlamı var. Çalışma temposunun daha da artacağına, oturumun ve siyasetin daha da verimli seyredeceğine kanaatim tamdır.

Bugün milletimizin gözü buradadır. Türkiye sadece çalışkan ve asil milleti ile değil köklü demokrasisi ile de örnek bir ülkedir. Demokrasimizin değerini daha iyi kavramak zorundayız. Demokrasi dışı arayışları işaret etmeyi de elzem görüyorum. Şiddet yıkıcı düşmandır. Sırtını şiddete taşıyan her yapı milletimizin iradesi karşısında er ya da geç mağlup olacaktır. Bundan 948 yıl önce İslamj dünyasının camilerinde sultan Alparslan için dualar edildiyse bugün de Türkiye ve haklı mücadelesi çok geniş destek görmektedir.

Türkiye millet ve devletiyle dünyanın en gür sesiyle yeryüzündeki adaletsizlikleri teşhir etmektedir. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması Türkiye’nin dünya siyaset sahnesinde nerede durduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Milletimiz bundan 100 yıl önce istiklali için ayağa kalktığında kendisini yalnız bırakmayan hint Müslümanlarının dostluğunu unutmamıştır. Dünyanın büyük değişimlere gebe olduğu tarihin önemli bir kavşak noktasındayız. Türkiye yeni şartların icabına uygun hareket etmek kararındadır Coğrafyaları şekillendiren milletimizin insanlığa ve dünyaya söyleyeceği söz bitmemiştir. Türkiye bugün artık sadece bir ülkenin adı değildir, kendi sınırılarını aşan bir umudun, insanlık davasının adıdır. Milli çıkarlarımız için el birliği yapmalıyız.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:45
  1. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. TBMM Genel Kurulu
  4. 27. Dönem 3. Yasama Yılı
  5. Meclis Başkanı Mustafa Şentop

YORUM YAZ

  • CanCan55 dk önce
    Uygurlar icin Cin i payladi mi biz mi duymadik? Cin den korku niye? Bari bu kadar abartmayin adaletsizlikler ortaya dökülmüs diye ayaga kaldirmis diye. Uygurlar filistinlilere göre daha mi az müslüman ?
  • AlperAlper1 sa önce
    Lafa değil,icraata bakıyoruz,her gün yeni zam haberi ama yöneticiler onca maaşa rağmen ,gider fakir halkın bütcesine.Asgari ücretle bir ay kirada ,okuyan çocuklarla yaşayın da ondan sonra yönetime talip olun.
  • Başçavuş Başçavuş 1 sa önce
    Meclis açılışında CHP ayağa kalkmamış haklılar Bu %23 gurubun yaptığı şey 

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