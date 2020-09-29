  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bunlara idam cezası düşünülebilir
Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bunlara idam cezası düşünülebilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, idam cezasının; kasten adam öldürme, küçüklere ve kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarda düşünebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:49:00 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bunlara idam cezası düşünülebilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, son günlerde tartışmalara neden olan idam cezasına ilişkin gündeme bomba gibi düşen ifadeler kullandı.

Mustafa Şentop, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacağı yeni yasama dönemi öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınına katılan Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam çağrısına destek verdi.

Meclis başkanı "Ben de bazı suçlar için geri getirilmesinden yanayım. Tasarlayarak kastan adam öldürme, vahşetle kadınlara ve çocuklara karşı işlenmiş cinsel saldırı suçlarına karşı idam geri getirilmelidir ama bunun hem iç hem de dış hukuk anlamında adımlar gerekiyor" dedi.

"Seçim sisteminde değişiklik olacak mı?" şeklindeki soruya Mustafa Şentop, "Bu tartışmalar zaman zaman oluyor, bu düzenlemelerin 2023 yılına kadar olacağını düşünüyorum. Parlamenter sisteme göre düzenlenmiş bir iç hukuk sistemi var bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre düzenlenmesi gerekli, yeni sisteme göre alt düzenlemelerinde yapılması adına adımların atılması gerekli, doğru olan bu…" şeklinde cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kısasta hayat vardır

şeytana suç makinasına merhamet mazlumlara zulümdür, potansiyel mazlumların vebalini üstlenmektir.
  • Yanıtla
İran'dan Ermenistan açıklaması
Dünya

İran'dan Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!
Gündem

Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!

“Yürüyen silikon” lakabıyla tanınan Ermeni asıllı Kim Kardashian'ın dün yaptığı skandal Türkiye-Azerbaycan çıkışına Ece Üner'in verdiği ceva..
Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı
Dünya

Ermenistan tam topuk! Bu mühimmat ayarlarıyla oynadı

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında gerilim devam ederken değişik bir mühimmatın videosu paylaşıldı. Mühimmatın Ermeni askerlerin psikoloji..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay