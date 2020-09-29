TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bunlara idam cezası düşünülebilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, son günlerde tartışmalara neden olan idam cezasına ilişkin gündeme bomba gibi düşen ifadeler kullandı.

Mustafa Şentop, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacağı yeni yasama dönemi öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınına katılan Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam çağrısına destek verdi.

Meclis başkanı "Ben de bazı suçlar için geri getirilmesinden yanayım. Tasarlayarak kastan adam öldürme, vahşetle kadınlara ve çocuklara karşı işlenmiş cinsel saldırı suçlarına karşı idam geri getirilmelidir ama bunun hem iç hem de dış hukuk anlamında adımlar gerekiyor" dedi.

"Seçim sisteminde değişiklik olacak mı?" şeklindeki soruya Mustafa Şentop, "Bu tartışmalar zaman zaman oluyor, bu düzenlemelerin 2023 yılına kadar olacağını düşünüyorum. Parlamenter sisteme göre düzenlenmiş bir iç hukuk sistemi var bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre düzenlenmesi gerekli, yeni sisteme göre alt düzenlemelerinde yapılması adına adımların atılması gerekli, doğru olan bu…" şeklinde cevap verdi.