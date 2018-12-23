Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Endonezya mesajı: Yanında olacağız

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya'da meydana gelen tsunami felakati nedeniyle yayımladığı mesajda, "Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız." ifadesini kullandı.

23 Aralık 2018 Pazar 22:13
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Endonezya mesajı: Yanında olacağız

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya'nınSunda Boğazı bölgesinde meydana gelen tsunami felaketi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tsunami felaketinde 220'den fazla insanın öldüğünü, 850'nin üzerinde insanın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Meydana gelen felaket sebebiyle ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Tsunami felaketine maruz kalan dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara olduğu gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın da yanında olacağız."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 22:13
  1. Endonezya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor!
    1. Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar..
    2. Mutfak dolabı temizliği için püf..
    3. Keşkül tarifi
    4. Atopik egzamaya karşı en etkili..
    5. Yelken: BAYK Güz Trofesi
    6. Cani polis kayınbiraderine kurşun..
    7. İspanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    8. İHH'dan Balkanlar'da 1500 aileye..
    9. Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak..
    10. Benfica farklı kazandı
    11. Trabzonspor'da Onazi ameliyat edilecek
    12. Polisin silahla vurduğu kayınbiraderi..
    13. Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde..
    14. 'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne..
    15. Biriken nafaka borçlarından dolayı..
    16. Maçın ardından
    17. TBMM Başkanı Yıldırım'dan Noel mesajı
    18. Mevlüt Uysal: Arnavutköy geleceğe..
    19. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan..
    20. "Kimse başımızı öne eğdiremez"
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    "Pezevenk" Müjdat'a da soruşturma açıldı
    "Pezevenk" Müjdat'a da soruşturma açıldı
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek