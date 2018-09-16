TBMM Başkanı Binali Yıldırım tuttuğu takımı açıkladı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Kasımpaşalı olduğunu ve Galatasaray'ı tuttuğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Kasımpaşalı birisiyim. Galatasaray taraftarıyım. İki arada bir derede kaldım. Önemli olan maçın kaliteli, centilmence, coşku içinde bir oyunun özelliklerine uygun olarak tamamlanmasıydı. Buraya insanlar streslerini atmak, sorunlarını biraz unutmak için geliyor. Çok keyifli bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kasımpaşa takımını da centilmence oyunlarından dolayı tebrik ediyorum."

"GALATASARAY GURURUMUZ OLACAK"

Yıldırım, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Liginde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacağını hatırlatarak, "Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde oynayacak. Bu da onlar için güzel bir başlangıç ve moral oldu. İnşallah Şampiyonlar Liginde de çok iyi sonuçlar alacak. Buna inanıyoruz. Ülkemiz adına gururumuz olacaklar. Şampiyonlar Ligi'ne 15 kez ile Türkiye'de en çok katılan takım Galatasaray. Bu sefer de inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ZEMİN SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

Yağmura rağmen Türk Telekom Stadının zeminini nasıl bulduğunun sorulması üzerine TBMM Başkanı Yıldırım, esprili bir şekilde, "Siyasetin zemini her zaman kaygandır ama ara sıra futbolun zemini de kaygan olabiliyor." değerledirmesinde bulundu. Yıldırım, hangi futbolcuları beğendiğinin sorulması üzerine ise "O kadar uzmanlığım yok. Adlarını da tam bilmem ama güzel oyun oynadılar. Başkan detaylarını biliyor. Maç sırasında hangi futbolcular gelecek vadediyorsa hepsini bana anlattı." diyerek sözlerini tamamladı.