TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bursa heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Yıldırım, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu ve beraberindeki Bursa heyetini kabul etti.13 Eylül 2018 Perşembe 09:01
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK PartiBursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da aralarında bulunduğu Bursa heyetini kabul etti. Yıldırım’ın TBMM’deki makamında gerçekleşen kabulün başından görüntü alınmasının ardından, görüşme basına kapalı devam etti.
YORUM YAZ