TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni yıl mesajı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yılın Türkiye ile dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Federasyonun internet sitesinden yeni yıl mesajı paylaşan Hidayet Türkoğlu, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Takımı'na başarılar dileyip, A Milli Kadın Takımı'nın da 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıracağına inancını vurguladı.

Hem milli takım hem de kulüpler bazında 2018 yılında önemli başarılar kazanıldığını belirten Türkoğlu, "TBF olarak Türk basketbolunu daha da üst noktalara taşımak için 2018'de olduğu gibi 2019'da da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu bir yıl dilerim." ifadelerini kullandı.







