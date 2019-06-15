TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu İstanbul-Caddebostan etabının ilk gününde "Açık" kategorisinde şampiyonluğa Team Baziliko ulaştı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul-Caddebostan etabı başladı. Caddebostan Sahili'nde düzenlenen organizasyonda, ilk gün "Açık" kategorisinde maçlar oynandı. Bu kategoride gruplarından çıkan ve eleme maçlarını kazanan Team Baziliko ile Erşan Kuneri, finalde karşılaştı. Rakibini 19-17 yenen Team Baziliko, şampiyonluğa ulaştı. Bu kategoride yapılan üçüncülük maçında ise Geçerken Uğradık, Sıkıntı'yı 21-18 yendi. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun İstanbul-Caddebostan etabı yarın "Elit" kategoride yapılacak müsabakalarla sona erecek.





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