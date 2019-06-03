TBESF'nin hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları





SAKARYA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, hedeflerinin 2020 yılında Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu söyledi.

Uztürk, memleketi Sakarya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 spor dalıyla faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Bunlar arasında paralimpik özellik taşıyan spor dallarının da bulunduğunu aktaran Uztürk, "Dolayısıyla 4 yılda bir yapılan olimpiyat oyunlarından sonra paralimpik oyunlara da sporcu gönderen, buradan madalyalar çıkaran yapımız var. İddialı olduğumuz masa tenisi, okçuluk, halter, atletizm, yüzme, badminton ve atıcılık gibi spor dallarında da madalyalar alıyoruz. En son 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda hem halter hem de masa tenisinde altın madalya kazandık. Yine bir gümüş ve 2 bronz madalya çıkardık." diye konuştu.

Dünya sıralamasında 2016'da 43'üncülükten 34'üncülüğe terfi eden bir çalışma ortaya koyduklarına dikkati çeken Uztürk, Türkiye'ye önemli başarılar kazandırdıklarını dile getirdi.

TBESF Başkanı Uztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi hedefimiz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2019 ve 2020 yılı; özellikle Tokyo'ya gidecek sporcuların belirlenmesinin belli olduğu, bizim tabirimizle katılabilmek için kota aldığımız yıllar olacak çünkü her sporcu paralimpik oyunlarına katılamıyor. Çok ciddi bir organizasyon. Bu kadar faaliyeti ve spor dalını yürütebilmek için de bütçesinin hemen hemen yüzde 95'ini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatından alan bir federasyonuz. Dolayısıyla her şeyin devletten karşılanmaması adına sponsorluk çalışmaları da yapıyoruz."





- "Karşılarında Türk rakiplerini gördüklerinden 'eyvah' diyorlar"





Yaklaşık 300 kulüp ve 7 bin sporcularının bulunduğunu anlatan Uztürk, hem takım hem de bireysel branşlarda son 2-3 yılda önemli başarılara imza attıklarını vurguladı.

Yurt dışında düzenlenen yarışmalarda dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandıklarını belirten Uztürk, şunları kaydetti:

"Bunlar kolay elde edilen başarılar değil. Bireysel branşlarda okçuluk tarihinde ilk defa 5 altın madalya birden alındı. Bu da çok önemli ve güzel başarı. Masa tenisi, halter, badminton, yüzme, atıcılıkta dünya rekoru elinde olan sporcularımız var. Bundan belki 8-10 sene önce Avrupa'ya gittiğimizde sıradan bir yarışmacı olarak tanınıyorduk ama şimdi girdiğimiz yarışmalarda karşılarında Türk rakiplerini gördüklerinden 'eyvah' diyorlar. İnşallah imkanlarımız gelişirse, bütçe açısından rahatlayabilirsek çok daha güzel şeyler yapabilecek gücümüz var."



