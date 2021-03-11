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Ekonomi TBB, “Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması” düzenleyecek
Ekonomi

TBB, “Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması” düzenleyecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 13-15 yaş grubundaki çocukların finansal okuryazarlık bilincini yükseltmek ve konuya dair farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi yarışması düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:51:00 -
TBB, “Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması” düzenleyecek

“Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması”, TBB’nin “foy.tbb.org.tr” adresli finansal okuryazarlık internet sitesinde 19 -22 Mart tarihlerinde yayına alınacak test modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımcılar arasından en yüksek puanı alan beş yarışmacı, katılım şartlarını sağlamaları halinde ödüllendirilecek.

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