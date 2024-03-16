Taziyede bile bulunmadan bakın de demiş! Katilin babasından acılı babaya utanmaz teklif

Oğuz Murat Aci’nin öldüğü kazada, Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur 14 gün sonra ifade verdi. Cihantimur’un ‘Taziye’ açıklamasının ardından acılı baba, “5-6 kişi geldiler. Bana taziyede bulunmadı, ne istediğimi sordu" dedi.

İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un estetik doktoru babası Bülent Cihantimur’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurtdışına çıkış yasağı koyulmuş ve ifadeye davet edilmişti. Bülent Cihantimur dün, kazadan 14 gün sonra İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Sakallarını uzatmış, kalın çerçeveli bir gözlük ve şapka takmış, uzun bir pardösü giymişti. Tanınmamak için başını öne eğerek yürüyordu.

Bülent Cihantimur’un şüpheli olarak alınan ifadesi sırasında yapılan kimlik tespitinde aylık kazancının 1 milyon TL olduğunu söyledi. Eylem Tok’la 2011 yılında ayrıldıklarını anlatan Bülent Cihantimur ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Saat 00.30 sıralarında Eylem beni aradı. ‘Hemen gel, Timur kaza yapmış’ dedi. Taksi çağırdım. Eve girdiğimde Timur’u şok halinde gördüm. Eylem ise panik halde birileriyle konuşuyordu. Ben Eylem’e ‘Çocuğu bana ver, bir hastaneye götüreyim belki kafasını çarpmıştır. Ona göre bakalım’ dedim."

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‘BAVULU GÖRMEDİM’

Ayşe Ceren’in ifadesinde belirttiği şekilde ben bavul görmedim. Kliniğe gitmek üzere anlaştık. Ben de yolda Timur’a olayı anlattırmaya başlamıştım. ‘Yaralı var mı, ambulans arandı mı’ diye sordum. Kendisi bana ‘Bir-iki kişinin kafasında kan vardı ancak bir kişi yerde yatıyordu’ diye cevap verdi. Aracın şarjı bitince Timur’u diğer araca yolladım. Sonra Ayşe gelip benim aracımın arkasında Timur’un valizi olduğunu söyledi ve valizi aldı. Benim tanıdığım çalışanım Ayşe Ceren havaalanına gidileceğini bilseydi beni bu konuda uyarırdı.”

ACILI BABAYA: NE İSTİYORSUN?

Bülent Cihantimur yazılı olarak yaptığı açıklamasında, “Kaza sonrasında vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun Türkiye’ye gelmesi ve adalet önünde hesap vermesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

Bülent Cihantimur’un ‘Taziyeye gittim’ açıklamasının ardından Hürriyet’e konuşan Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, “5-6 kişi geldiler. Bana taziyede bulunmadı, ne istediğimi sordu. Ben de ‘Git eşini, çocuğunu al getir, adalete teslim et, sonra taziyeye gel’ dedim. Ne evet ne hayır diyebildi. Sonra kalktılar gittiler” diye konuştu.

Kazanın ardından Mısır’a, daha sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un New York’taki neşeli halleri büyük tepki çekti.

‘TİMUR’UN DÖNMESİNİ İSTİYORUM’

Kliniğe gittiğinde Ayşe Ceren Saltoğlu’nu aradığını söyleyen Bülent Cihantimur, “Ayşe, ‘Hocam onlar yurtdışına gitti’ dedi. Ben en son Eylem’e Mısır’dayken ulaştım. Geri dönmesi noktasında ikna ettim. İkna olmuştu ancak sonrasında kendisi çevresinden ve medyada gördüğü bilgilerden dolayı bu olayı kendi açımdan yavaşlattığımı düşünerek benimle irtibatı kesti. Oğlum ile en son irtibat kurduğumda Türkiye’ye dönmek istediğini bana ısrarla söylemiştir. Her türlü yardıma hazırım. Oğlumun da dönmesini istiyorum. Benim Eylem’in Timur’u yurtdışına götürmesi olayına en ufak bir iştirakim yoktur. Annesiyle döneceklerine ve adalete teslim olacaklarına inanıyorum” dedi.

KARAKOLA İMZA ATACAK

Bülent Cihantimur ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, Bülent Cihantimur’a yurtdışına çıkış yasağının yanı sıra imza adli kontrolü de uygulanmasına karar verdi. Bülent Cihantimur yaklaşık 3 saat süren işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.