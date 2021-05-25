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Kadın - Aile Taze çilekli puding tarifi | Ev yapımı çilekli puding
Kadın - Aile

Taze çilekli puding tarifi | Ev yapımı çilekli puding

Ev yapımı puding yapılışı | Paket ürünler almak yerine evinizde misler gibi kokan şahane pudingler hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı puding için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü puding tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:35:00 -
Taze çilekli puding tarifi | Ev yapımı çilekli puding

Tezgahlar mis gibi çilekle dolmaya başladı. Tazecik çileklerle çocuklarınız için şahane pudingler hazırlayabilirsiniz.

Taze çilekli puding tarifi

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 400 gram çilek
  • 4 yemek kaşığı nişasta
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Sos için:

  • 1 su bardağı oda sıcaklığında su
  • 1 tatlı kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı şeker

Taze çilekli puding nasıl yapılır?

Öncelikle çilekleri temizleyin.

Çilekleri blendardan geçirin.

Süt, nişasta, şeker ve yumurtayı tencereye alıp iyice çırpın.

Çilek püresinden yarım su bardağını ayırın.

Kalan çileği tencereye ekleyin ve ocağın altını açın.

Pudingi sürekli karıştırarak pişirin.

Puding kıvam alınca tereyağını ekleyip ocağın altını kapatın.

Pudingi kaselere bölüştürün.

Küçük bir sos tenceresine çilek püresi, nişasta, su ve şekeri alıp karıştırarak pişirin.

Sos kıvam alınca ocağı kapatın.

Sosu pudinglerin üzerine bölüştürün.

Afiyet olsun.

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