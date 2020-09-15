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Ekonomi Taze çekirdeksiz üzüm ihracatı hızlı başladı
Ekonomi

Taze çekirdeksiz üzüm ihracatı hızlı başladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "2020 yılında taze üzüm ihracat hedefimiz 180 milyon dolar. Bu sezon ilk ayda 44 ülkeye üzüm ihraç ettik"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:00:02 -
Taze çekirdeksiz üzüm ihracatı hızlı başladı

İZMİR (AA) - Taze çekirdeksiz sultani üzümde 2020/2021 sezonu, yüzde 22 ihracat artışıyla başladı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, taze çekirdeksiz kuru üzümde sezonun başladığı 8 Ağustos'tan sonraki 1 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 37 milyon 419 bin dolar ihracat yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin taze üzüm ihracatından 2019'da 150 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini bildirdi.

Taze üzüm ihracatı içinde 92 milyon dolarla en büyük payı çekirdeksiz sultani üzümün aldığına işaret eden Uçak, şunları kaydetti:

"2020 yılında taze üzüm ihracat hedefimiz 180 milyon dolar. Bunun içinde yer alan taze çekirdeksiz sultani üzüm ihracatında ise 110 milyon dolara ulaşmak için çalışacağız. Bu sezon ilk ayda 44 ülkeye üzüm ihraç ettik. Rusya, 19 milyar 142 bin dolarlık tutarla en fazla ihracat yapılan ülke olurken Ukrayna, Almanya ve Polonya da onu takip eden ülkeler oldu."

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